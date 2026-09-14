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MIGLIORI - ARTHUR THEATE

Codone" è stato senza dubbio il migliore dei compassati rossoblu di questa inspiegabile partita. Oltre che chiudere, contrastare e impostare aveva anche segnato una gran bella rete di testa. Forse una piccola certezza ce la portiamo a casa da questa triste giornata.

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