da Pessina a Donadoni, da Amondarain alla regola del fuorigioco: il meglio e il peggio di Napoli-Bologna
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MIGLIORI - ARTHUR THEATE
Codone" è stato senza dubbio il migliore dei compassati rossoblu di questa inspiegabile partita. Oltre che chiudere, contrastare e impostare aveva anche segnato una gran bella rete di testa. Forse una piccola certezza ce la portiamo a casa da questa triste giornata.
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