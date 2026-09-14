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Il precedente

Per ritrovare un Bologna con un solo punto in classifica, dopo le prime 4 giornate, bisogna risalire alla stagione 2018-19’, targata Pippo Inzaghi. Sconfitta all’esordio in casa contro la Spal 0-1, pareggio a Frosinone 0-0, sconfitta al Dall’Ara contro l’Inter 0-3 e a Genoa 1-0. Dopo aver battuto la Roma 2-0, per il Bologna, fu un calvario tra pochissime vittorie, qualche pareggio e tante sconfitte, culminate con lo 0-4 interno contro il redivivo Frosinone. All’uscita dallo stadio, Saputo fu circondato dai tifosi e il patron asserì che mai più avrebbe voluto vedere uno spettacolo così indegno ed un Bologna così in basso. Arrivarono Sansone e Soriano ai quali si aggiunsero con l’arrivo di Mihajlovic, Lyanco e il quasi impalpabile Edera. Il Bologna si riprese, tanto da arrivare decimo a fine stagione. Poi, ahimè, sappiamo come andò successivamente tra i problemi di salute del mister e il Covid.

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