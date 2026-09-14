1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Squadra arrendevole

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Radio Nettuno Bologna Uno:

"Ieri il Bologna molto molto male. Il mio augurio è che il Napoli sia stato talmente bravo da mettere sotto il Bologna per manifesta superiorità. Altrimenti sarebbe molto preoccupante perchè ho visto una squadra davvero arrendevole. Perdere non piace a nessuno, però secondo me il Bologna non merita di avere un solo punto in classifica, perchè contro Lazio e Atalanta meritava di più. Siamo solo alla quarta giornata, però i volti dei giocatori devono cambiare perchè in questo momento il Bologna è una squadra che vorrebbe, vedi Bergamo, ma non riesce a venirne fuori. Si può perdere contro il Napoli al Maradona, ma l'idea che mi sono fatto è stata quella di un gruppo che non ha avuto le forze mentali per combattere fino alla fine"

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3