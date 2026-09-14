Il commento di Ivan Zazzaroni a Radio Kiss Kiss
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Risorge il Napoli, sprofonda il Bologna. Al Maradona poco rossoblù, anche se la sconfitta è stata solo di misura. Duro il commento del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a Radio Kiss:
"Il Napoli ha giocato con un Bologna che ha subito le sue mancanze, è stato davvero triste e senza reazione. Tedesco ha fatto di tutto per difendersi. Il Napoli ha fatto risultato, ma i limit della squadra sono emersi e speriamo che Allegri riesca in qualche modo a coprirli".
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