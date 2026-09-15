Il Bologna per ora non vuole cambiare. Fiducia a Tedesco, si aspetta lo scatto dell'allenatore come successe con Thiago Motta e Vincenzo Italiano, ma serve una inversione di tendenza.

Si va avanti con Tedesco, anche se la gara di sabato contro il Torino può dare indicazioni, conferme o sterzate. Insomma, non sono previsti scossoni nonostante un punto in quattro gare, come Pippo Inzaghi, e una partita a Napoli troppo brutta per essere vera, dove gli esterni di attacco hanno fatto i quinti di centrocampo. Al di là del mercato in uscita, la squadra è stata costruita per attaccare, ma lo fa in modo compassato e lento, non riuscendo a fare male. Anche di questo parleranno società e tecnico in un confronto. Il Bologna non ha messo in discussione Mimmo, ma sabato servirà una partita ben diversa.