Punto della situazione sullo stadio nuovo che dovrebbe sorgere in Fiera ieri da parte dell’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Da qui a due settimane le parti in causa decideranno se proseguire nell’iter o se fermarsi.

“Entro il 30 settembre noi e Fiera decideremo se andare avanti – le parole del dirigente a Confindustria Emilia Romagna – Valuteremo se l’opera è fattibile o se risulterà troppo costosa. Ci stiamo lavorando e qualche imprenditore locale è disposto a entrare”. Sulla parte economica, i due terzi dei costi sarebbero già coperti, ovvero quelli relativi all’impianto sportivo, e all’appello mancano circa 100 milioni per rendere lo stadio polifunzionale. E’ corsa contro il tempo.