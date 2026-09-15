Mancano due settimane per trovare gli ultimi investimenti necessari
Punto della situazione sullo stadio nuovo che dovrebbe sorgere in Fiera ieri da parte dell’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Da qui a due settimane le parti in causa decideranno se proseguire nell’iter o se fermarsi.
“Entro il 30 settembre noi e Fiera decideremo se andare avanti – le parole del dirigente a Confindustria Emilia Romagna – Valuteremo se l’opera è fattibile o se risulterà troppo costosa. Ci stiamo lavorando e qualche imprenditore locale è disposto a entrare”. Sulla parte economica, i due terzi dei costi sarebbero già coperti, ovvero quelli relativi all’impianto sportivo, e all’appello mancano circa 100 milioni per rendere lo stadio polifunzionale. E’ corsa contro il tempo.
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