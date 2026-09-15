1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

E' tempo di confronti

Queste le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la sconfitta per uno a zero a Napoli: “E’ tempo di chiacchierate dentro al Bologna, sono inevitabili con la società, mentre con la squadra parleranno più avanti. Sono doverose. Certamente la squadra è uscita dal mercato meno forte, ma non è una squadra modesta. Quando vedo Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini fare i quinti, cioè rincorrere gli altri invece di essere rincorsi, e quando vedo giocatori che più che costruire sanno fare altro mi faccio delle domande. Il Frosinone gioca a calcio, il Venezia gioca a calcio. Il Bologna cosa fa? Una via di mezzo di tutto”.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3