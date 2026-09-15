Uno squarcio nel pomeriggio lanciato da Matteo Moretto. Secondo il collega, la posizione del tecnico Domenico Tedesco sarebbe a rischio dopo tre sconfitte in quattro partite.

Nella giornata di oggi era anche in programma un confronto tra club e allenatore, in teoria finalizzato ad analizzare la situazione e andare avanti, con fiducia reciproca come successo nelle precedenti gestioni Motta e Italiano, ma l'indiscrezione di Moretto ha aperto diversi interrogativi. O durante il confronto è successo qualcosa di insanabile, oppure la notizia non si rivelerà suffragata dai fatti. Per ora, da Casteldebole emergono smentite sull'esonero dell'allenatore e su una valutazione in atto sulla sua posizione. Domani, intanto, è in programma la ripresa degli allenamenti e la partita con il Torino è ormai dietro l'angolo.