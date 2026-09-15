E' durata forse solo quattro partite l'avventura di Domenico Tedesco al Bologna. L'indiscrezione lanciata nel pomeriggio da Matteo Moretto avrebbe colto nel segno.

Alle prime smentite da Casteldebole, si è passati a una riunione fiume nel corso del pomeriggio, terminata attorno alle nove di sera quando lo stato maggiore del Bologna è uscito dal centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole senza proferire parola. Ma la decisione estrema, cioè quella di esonerare Tedesco, sarebbe stata presa. Il tecnico, scelto da Sartori in estate, viaggia dunque verso la separazione dal Bologna dopo appena due mesi di lavoro. A pesare una difficoltà nella costruzione del nuovo progetto, anche un mercato deficitario, e in ultimo un solo punto in quattro partite, soprattutto dopo la brutta prestazione di Napoli. Da verificare se alla base della decisione, che il Bologna non ha ancora ufficializzato, ci sia anche qualche frizione con i senatori dello spogliatoio. Per l'eventuale sostituzione oggi in pole position c'è Raffaele Palladino.