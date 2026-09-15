Un clamoroso ribaltone o un pomeriggio di rumors che si concluderà con un nulla di fatto? La ridda di voci è partita da Matteo Moretto, che ha parlato di valutazioni in corso su Domenico Tedesco, reduce da un inizio difficile con tre sconfitte su quattro partite.

Il Bologna, in un primo momento, ha smentito l'ipotesi di un esonero a metà pomeriggio, ma la situazione è in continua evoluzione e lo stato maggiore del club è tuttora in riunione. Evidentemente, le valutazioni sull'allenatore sono in corso, il che potrebbe non essere un segnale edificante. L'ipotesi cambio non è scontata, nemmeno certa, ma è comunque sul piatto. Confronto lungo al Galli, non solo sulla necessità o meno di esonerare Tedesco, ma anche eventualmente sull'urgenza di trovare un sostituto all'altezza a pochi giorni da Bologna-Torino. I primi nomi? Palladino, Tudor e Pioli. Scelta difficile quella della società, perché un esonero di Tedesco rischierebbe di far saltare il banco.