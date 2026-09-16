Questo il saluto di Domenico Tedesco alla sua uscita dal centro tecnico di Casteldebole in seguito all'esonero deciso ieri dalla società. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Così l'ormai l'ex tecnico: “Posso solo dire di essere stato accolto in questa città in modo strepitoso e avrei voluto rimanere di più. Sono molto dispiaciuto. Non è successo niente di particolare, il calcio è così. I tifosi meritano tanto, l’atmosfera allo stadio e in città è qualcosa di molto bello. Mi dispiace tanto”.