Troppe incomprensioni: Tedesco è già stato esonerato dopo quattro giornate. L'incontro di ieri con lo stato maggiore del Bologna ha partorito una fumata nera: cambio di tecnico in casa Bologna.

A pesare, in primis, un punto fatto in quattro partite, ma evidentemente c'è stato altro dato che, secondo il Carlino, nel post Napoli la società aveva lasciato trapelare una assoluta fiducia nei confronti dell'allenatore. In calendario c'era dunque un incontro con Tedesco ieri mattina, già fissato da tempo, ma una volta usciti dal confronto i dirigenti hanno iniziato a sondare diversi profili, tra i quali proprio Palladino. Il segnale che qualcosa non stava funzionando per il verso giusto. I dirigenti si aspettavano che Tedesco smussasse qualche angolo, che provasse a trovare una soluzione alternativa nella gestione della squadra, ma Domenico è rimasto hombre verticale e così si è passati all'estrema decisione. Anche dallo spogliatoio, secondo il quotidiano, sarebbero arrivati segnali non allineati con l'allenatore e così il Bologna ha deciso: via Tedesco, dentro Palladino.