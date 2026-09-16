Raffaele Palladino potrebbe già debuttare sulla panchina del Bologna sabato alle 15. La decisione è stata presa ieri, in maniera clamorosa, dopo sole quattro giornate.

Domenico Tedesco è stato esonerato e il tecnico paga per tutti. Scelta maturata dopo una lunga riunione dello stato maggiore rossoblù a Casteldebole e terminata alle 21.30. La posizione di Tedesco, nonostante un mercato deficitario, è diventata traballante dopo il colloquio mattutino con la dirigenza, tanto che da lì a poco sono emersi i primi rumors mai smentiti dal club. Il barometro, dunque, ha iniziato a segnare tempesta, perché già dopo il ko del Maradona qualche dirigente aveva fatto trapelare un minimo di preoccupazione. La situazione è evidentemente precipitata nelle ultime ore, con buona pace di una parte dell'area tecnica che avrebbe voluto concedere più tempo all'allenatore. In poco tempo si è arrivati alla scelta di Palladino dopo i primi colloqui con il suo agente Beppe Riso, che contestualmente ha lavorato con l'Atalanta per risolvere il contratto.