E' durata quattro giornate, circa due mesi, l'avventura di Domenico Tedesco al Bologna. Il tecnico è stato esonerato nella giornata di ieri dopo un lungo vertice in società.

'Palla al Bologna' è il titolo del Corriere dello Sport: la firma è prevista oggi, contratto triennale. Il nuovo allenatore debutta sabato contro il Torino. Giornata convulsa quella di ieri, in cui il Bologna a un certo punto ha deciso di rompere gli indugi e cambiare rotta dopo un confronto con Tedesco. Le motivazioni possono essere tante. La società ha chiesto spiegazioni su questo avvio difficile e se avesse la sensazione di avere la squadra in mano. In ogni caso, qualcosa ha fatto scattare nel Bologna la volontà di cambiare dal tardo pomeriggio in poi, con Palladino che è subito balzato in pole. Le colpe? Il Cor Sport ne assegna una a Tedesco: aver accettato quello che gli ha passato il convento dopo il mercato.