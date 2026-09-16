Come giocherà il Bologna con Raffaele Palladino? Si potrebbe pensare a una difesa a tre, ma il Corriere dello Sport rilancia le quotazioni del 4-3-3.

Palladino potrebbe dunque riattivare le ali di attacco, da una parte Orsolini, dall'altra Bernardeschi, con Cambiaghi prima alternativa. Anche a Pallad, come a Tedesco, sottolinea il quotidiano, sarebbe servito Rowe, ma il nuovo tecnico farà con quel che ha, e potrebbe essere sufficiente per mantenere due ali di attacco. Cambieranno, però, le gerarchie. Attenzione poi alla verticale. A Firenze lo schema De Gea per Kean era all'ordine del giorno, quindi pure a Bologna si potrebbe vedere un lancio verso Piccoli con la squadra ad accorciare sulle seconde palle. Di sicuro, scrive il Cor Sport, i mediani saranno tre, almeno nelle prime uscite.