Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
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I rientri
Primo giorno di lavoro a Casteldebole per Raffaele Palladino e il suo staff: oggi la squadra ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Nadir Zortea e Oussama El Azzouzi sono rientrati in parte con il gruppo, seduta differenziata per Ukko Happonen, Riccardo Orsolini e Artem Dovbyk.
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