1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

I rientri

Primo giorno di lavoro a Casteldebole per Raffaele Palladino e il suo staff: oggi la squadra ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Nadir Zortea e Oussama El Azzouzi sono rientrati in parte con il gruppo, seduta differenziata per Ukko Happonen, Riccardo Orsolini e Artem Dovbyk.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2