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Palla fino al 2029

Dopo lo scossone avvenuto ieri sera, il Bologna ha scelto di esonerare Domenico Tedesco per ripartire da Raffaele Palladino, reduce dall’esperienza altalenante all’Atalanta. Ricostruire il progetto dall’ex Fiorentina è una scelta arrivata a sorpresa, che testimonia la volontà della società di aprire un nuovo ciclo. Il nuovo allenatore dei rossoblù ha infatti firmato un contratto fino al 30 giugno 2029: è chiara, perciò, l’intenzione del club di costruire un percorso duraturo, cercando di ritrovare la continuità avuta con Italiano.

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