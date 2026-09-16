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Palladino e i moduli

Raffaele Palladino è da questa mattina il nuovo allenatore del Bologna e ora c'è la grande curiosità di capire in che modo deciderà di rilanciare le sorti dei rossoblù dopo tre sconfitte in quattro partite. Vediamo come potrebbe essere il nuovo Bologna, partendo dalla scelta del modulo. Raffaele Palladino è un allenatore versatile: nelle sue esperienze in Serie A, da Monza a Firenze fino a Bergamo, ha impiegato diversi sistemi di gioco. Il riferimento principale è il 3-4-2-1, ma non sono mancate soluzioni con la difesa a quattro, come il 4-2-3-1 utilizzato a Firenze. Anche nella scorsa Champions League, contro il Bayern Monaco, ha scelto di schierare una linea difensiva a quattro.

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