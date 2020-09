Bologna, quanto è realistico parlare di Europa?

Europa subito, Europa per gradi, il presunto dietrofront di Sinisa. L’estate tra il campionato e il Covid è vissuta su quelli che sono, o non sono, gli obiettivi del Bologna. Mihajlovic un anno fa disse di non voler lottare per il decimo posto, poi ha deciso di restare e dodici mesi dopo ha allungato il contratto. Nel post San Siro era infuriato e ha espresso parole chiare, non tanto in linea con la filosofia societaria, poi ha capito che a Bologna non può avere il tutto subito. Perché è vero che Saputo e Fenucci hanno sdoganato la parola Europa, ma mai contornata da un recinto temporale chiaro. Si è parlato di crescita costante, di futuro internazionale, tuttavia l’Europa a breve termine è un’altra cosa.

