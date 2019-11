Momento di difficoltà, ma in estate il mercato…

Il momento è chiaramente difficile, il pareggio racimolato in extremis contro il Parma serve più per il morale della truppa che per la classifica. Ora i rossoblù sono solo tre punti sopra la zona retrocessione, con la vittoria della Samp e il pareggio del Genoa ieri sera a Ferrara. Di sicuro, dopo le premesse iniziali della stagione, i 13 punti ora raccolti non fanno dormire sonni tranquilli e hanno annacquato l’entusiasmo che si respirava dopo il successo di Brescia. Resta però una cosa da fare in questa fase, nell’attesa che la squadra si risollevi: tenere la barra dritta.

