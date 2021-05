Mihajlovic-Lazio, non è fatta. Il Bologna incontrerà il mister martedì

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine

Il tecnico serbo è accostato insistentemente alla Lazio dopo la separazione da Simone Inzaghi e di conseguenza il Bologna vive ore di attesa prima dell'incontro di martedì. Ma Lazio-Mihajlovic non è fatta, anzi nelle ultime ore stanno montando diverse candidature in casa biancoceleste. Prima quella di Walter Mazzarri, anche per proseguire dal punto di vista tecnico con il 3-5-2, poi quella di Vincenzo Italiano, mentre non si escludono piste estere (Conceicao, altro ex). Insomma, Mihajlovic è sì tra i candidati alla panca della Lazio ma non l'unico. Ci sarebbero stati colloqui telefonici con il presidente Lotito, tuttavia ancora nulla di definitivo. E il Bologna? Si dice tranquillo e per bocca dell'Ad Claudio Fenucci non è in possesso di novità. L'agenda parla di un incontro con Sinisa martedì 1 giugno per parlare del futuro e anche del mercato (Arnautovic vicino) e la sensazione è che il club rossoblù non senta l'emergenza di dover cambiare rapidamente l'allenatore, convinta di proseguire con Sinisa che ha contratto per altre due stagioni. Ma si sa, può succedere di tutto ed è bene farsi trovare pronti, per questo motivo tra i possibili candidati alla panca rossoblù, ove necessario, ci sarebbe Marco Giampaolo, il quale ancora non ha firmato con altri club pur essendo in orbita Sampdoria.