Affinché non diventi una telenovela, il Bologna dovrà chiudere in un senso o nell'altro la partita per Matteo Darmian. Da circa una settimana il difensore si sta allenando a Casteldebole, ma ancora la firma non è arrivata e la trasferta di Lecce si avvicina.

Sostenuta la visita di idoneità nei giorni scorsi, ora per Darmian è iniziato il percorso delle vere e proprie visite mediche e degli ultimi test fisici. Per oggi era prevista la firma, ma per ora c'è stato uno slittamento. L'affare non sembra in discussione, l'accordo economico c'è già, compreso quello sulla durata del contratto (un anno più opzione), ma ci si attende l'ufficialità a stretto giro di posta per averlo a disposizione già alla ripresa del campionato. Altrimenti sì, scatterebbe la telenovela. Se le condizioni fisiche daranno adeguate garanzie, dunque, nella giornata di domani il Bologna dovrebbe comunicare il tesseramento.