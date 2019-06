Mercato, il punto sul Bfc – Difesa consolidata, ora gli esuberi e un mediano di livello

Due colpi in poche ore per il Bologna targato Bigon-Sabatini. Arriveranno Stefano Denswil e Takehiro Tomiyasu, rispettivamente da Bruges e Sint Truiden, per una cifra complessiva di circa 13 milioni, a cui si aggiungono i 2.5 di Bani. Per consolidare la difesa il club spenderà dunque circa 15 milioni di euro. L’arrivo dei tre centrali dovrebbe chiudere la porta ad altri innesti in quella zona: perso Lyanco, rimarrà Danilo come titolare con Denwsil, mancino, a fare coppia con lui e Tomiyasu-Bani inizialmente riserve pronte a guadagnarsi minutaggio. Sulle fasce, Dijks e Mbaye rimarranno e probabilmente si andranno a reperire un paio di pedine per la panchina, considerando Krejci in uscita e Calabresi poco utilizzato da Mihajlovic.

