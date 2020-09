Mercato – Hickey sempre più vicino

Non è ufficiale ma poco ci manca.

Aaron Hickey dovrebbe diventare a breve un nuovo giocatore del Bologna. La trattativa con l’Hearts of Midlothian e il giocatore ha avuto una accelerata nelle ultime ore e mancherebbe solo qualche dettaglio per la fumata bianca. Conferme anche dalla società, la trattativa è in fase avanzata e dopo una lunga telenovela il terzino scozzese dovrebbe accasarsi al Bologna.

Non trapelano invece novità sul fronte Supryaga, al momento la trattativa è ferma dopo il recente rialzo del Bologna. Serve pazienza.