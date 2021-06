Mercato Bologna – Saputo ha cambiato strategia sulle cessioni? Capitolo entrate: gli aggiornamenti

Il Bologna cederà o no questa estate? Chissà…La strategia da qualche settimana a questa parte sembra cambiata, si è passati dal ‘sappiamo di dover cedere’ al ‘il presidente, in maniera perentoria, ci ha detto che il Bologna non cede. Se ci saranno perdite le ripianerà lui’. Quindi Tomiyasu partirà? Se arriverà la famosa offerta da 25 milioni probabilmente sì, ma a quel punto dovrebbe essere l’unica cessione dell’estate. Cosa è cambiato nel mezzo? Forse la venuta di Saputo in città, quella che ha rimesso a posto anche la situazione con Mihajlovic, che poi è rimasto alla guida della squadra. La presenza del Pres a Bologna non è strettamente necessaria, ma in alcune circostanze può dettare in maniera chiara la linea, soprattutto sulle cessioni. Insomma, la voce del capo indirizza le strategie quando c'è da imbastire una stagione dal punto di vista economico. Il calcio è uno sport di campo, ma l'andazzo generale deve sempre arrivare dall'alto. Serve incassare per ragioni di bilancio oppure no? E’ meglio cedere in questo mercato o cercare di resistere fino a quando non circoleranno più soldi? Sul secondo punto la risposta è chiara: sarebbe meglio resistere. Valorizzare il parco giocatori dopo un dodicesimo posto e con un mercato imbrigliato dal Covid può risultare difficile, ecco perché tra un anno si potrebbe cedere meglio e a valorizzare di più il talento della rosa (a maggior ragione se la squadra farà una buona stagione). Che Saputo abbia cambiate le carte in tavola? Lo scopriremo presto.