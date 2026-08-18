Mediana a tre o mediana a due? Centrocampo con Berna mezzala o si tornerà a una conformazione più standard? Poco importa in termini di mercato, perché ora come ora il Bologna non ha intenzione di prelevare un secondo centrocampista dopo Mikel Amondarain.

Con ogni probabilità, salvo clamorosi colpi di scena, si andrà avanti così e l'ultima pedina in entrata, per un agosto meno succulente, sarà il difensore al posto di Jhon Lucumi. In mezzo nessuna novità. El Azzouzi è rientrato pienamente nelle rotazioni e un posto in prima squadra ce lo avrà Libra, che ha convinto Tedesco, mentre dalla passata stagione rimarranno Ferguson, Moro e Pobega. Tra questi, il neo tecnico sceglierà il sostituto di Freuler, con l'aggiunta del solo Amondarain dal mercato in entrata. E' caccia dunque al perno centrale. Lo farà El Azzouzi, come successo in tutto il pre-campionato, oppure Tedesco sceglierà uno tra Ferguson e Moro? Poi le mezze ali, e qui è tutto da verificare l'esperimento Federico Bernardeschi, che in queste uscite, soprattutto l'ultima a Brighton, ha faticato e non poco in quel ruolo. Insomma, un centrocampo tutto da costruire con forze interne e un solo neo arrivato, laddove il Bologna ha mostrato in queste amichevoli poco filtro e poca qualità in fase di costruzione. La missione di Tedesco, oltre a tanto lavoro da fare anche in difesa, sarà anche questa: trovare la giusta struttura di centrocampo.