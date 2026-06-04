Mercato Bologna – Mangala per il centrocampo, colloqui con il Lione: Tedesco lo ha avuto in nazionale

In attesa della decisione di Remo Freuler, il Bologna va a caccia di mediani centrali. Una pedina arriverà a prescindere dallo svizzero, ma se Remo dovesse decidere di andare altrove la società probabilmente ne acquisterà due. Prende quota la pista che porta a Orel Mangala, centrocampista classe 1998 del Lione e tra i fedelissimi di Domenico Tedesco nell'esperienza come ct della nazionale belga. Nel biennio da commissario tecnico, Tedesco ha praticamente sempre convocato Mangala, che dunque rappresenta un profilo utile per la nuova avventura in rossoblù dell'allenatore di Rossano: i dirigenti felsinei sarebbero pronti ad aprire i colloqui con il Lione per capire i margini di manovra dell'operazione. Mangala è rientrato in stagione da un serio infortunio al ginocchio giocando 14 partite da marzo in avanti e ora è pienamente ristabilito