Con il sempre più probabile incasso derivante dalla cessione di Tarik Muharemovic, la Juve tornerà alla carica per Jhon Lucumi e nei discorsi potrebbe infilarci Vasilje Adzic.

La situazione è chiara: la Vecchia Signora vanta il 50% sulla rivendita del difensore del Sassuolo che sta per firmare con il Leeds e il gruzzoletto servirà a finanziare il mercato. Carnevali continua a sondare Lucumi, valutato almeno 25 milioni una volta scaduta la clausola, ma contestualmente prova a parlare col Bologna di Vasilje Adzic, giocatore che a Giovanni Sartori è sempre piaciuto. Per prima cosa, non ci saranno sconti sul cartellino di Lucumi con una contropartita tecnica, ma sul montenegrino si può provare a imbastire un discorso nelle prossime settimane di mercato in base a quelle che saranno le richieste di Tedesco e le esigenze tecniche. Oggi serve un mediano centrale al posto di Freuler, Amondarain e Koopmeiners i primi obiettivi, ma a Tedesco potrebbe anche servire una mezzala di inserimento e se non dovesse chiudersi positivamente la trattativa per Ugresic, il Bologna potrebbe tornare a guardare ad Adzic. A un patto: che non sia un prestito secco e che sia trattativa slegata da Lucumi. Il club non vuole lavorare per altri.