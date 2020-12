Mercato – A caccia di una punta, ma di che tipo?

Sì, sono io l’autore della domanda che ha portato Mihajlovic a sbuffare sabato nel pre Bologna-Crotone “non devo dire ai giornalisti che tipo di punta voglio, lo sa la società. Potrei dire Ronaldo. Va bene?”, la risposta del serbo. Sì mister, nessun problema. In realtà, considero non banale provare a capire quale sarà il movimento di mercato sulla punta, quella che Mihajlovic chiede ormai da mesi e su cui “non serve un ingegnere nucleare per capire”. Non è secondario comprendere se Sinisa stia chiedendo un uomo d’area, quindi uno che la cacci dentro, oppure un giocatore più simile a Palacio, cioè un elemento che continui a far giocare la squadra come ora

