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L'ARRIVO E LE ULTIME DICHIARAZIONI

Il classe 2004 ex Juventus, è arrivato proprio quest'estate sotto le due torri, in una situazione che fino ad oggi è tutt'altro che rosea, e con il duro compito di sostituire Jonathan Rowe, venduto all'Atalanta. Al peso già gravante sulle sue spalle, soprattutto a livello di aspettative, si è aggiunto l'esonero del suo principale sostenitore, Domenico Tedesco, che lo aveva inoltre fatto debuttare con la maglia del Belgio. L'esterno belga viene infatti, da un trittico di partite, che lo hanno visto osservare i suoi compagni soprattutto da bordo campo, senza addirittura nemmeno toccare il terreno di gioco nell'ultima partita giocata contro il Torino. Situazione che non è passata sotto traccia, e che ha spinto lo stesso dg del Werder Brema, squadra che ne detiene il cartellino, ad esporsi: "Un peccato i pochi minuti di Mbangula a Bologna."

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