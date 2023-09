Kristiansen si presenta: “Sento la fiducia di Motta, possiamo fare bene”

Una trattativa lunga, difficile, portata avanti con costanza da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, ma anche dal giocatore stesso che aveva deciso con voglia di cimentarsi in Serie A a Bologna. Victor Kristiansen è sbarcato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, arriva per sostituire Andrea Cambiaso, e soprattutto con la sua necessità di continuare a giocare terzino dopo una prospettiva da braccetto in Inghilterra. Il Bologna lo aveva seguito già un anno fa per sostituire Hickey, ma il Leicester in Premier League ha avuto più forza, così un'estate dopo si è aperta una porta e Sartori l'ha sfruttata: