Gli occhi della Fiorentina su Pulgar: viola pronti a offrire un ingaggio top

Si muove il mercato attorno a Erick Pulgar.

Il mediano cileno, che tra domani e dopodomani dovrebbe rientrare in Italia, è finito nel mirino della Fiorentina. Il club viola, chiamato a sostituire Veretout, avrebbe individuato in Pulgar il nuovo perno di centrocampo: ovviamente dietro pagamento della clausola. Probabilmente, una offerta concreta al Bologna non è ancora arrivata, ma non è escluso che qualche contatto ci sia già stato. I colloqui invece tra l’entourage di Pulgar e la Fiorentina sarebbero in atto e il nuovo corso di Commisso ha dato via libera ad una possibile importante offerta verso il cileno.

Si parla di un ingaggio nettamente superiore a quello che ora percepisce al Bologna e che di fatto lo ha reso sensibile all’idea di trasferirsi a Firenze, pur aspettandosi a inizio mercato qualche offerta concreta da club di stampo europeo. Il Bologna che farà? Difficile possa partecipare ad un gioco al rialzo per quanto riguarda l’ingaggio del cileno, mentre per il cartellino ci sarà da soddisfare la clausola rescissoria. Al rientro in Italia di Pulgar non sono esclusi colloqui tra l’agente e la Fiorentina e, magari successivamente, un incontro con il Bologna per un aggiornamento della situazione. In caso di cessione, Walter Sabatini potrebbe definitivamente buttarsi su Dominguez del Velez.