Ferrari verso il Toro, Lyanco libero?

Novità di mercato sul fronte difensori centrali.

Marco Giampaolo, neo allenatore del Torino, avrebbe puntato forte su Gian Marco Ferrari del Sassuolo come rinforzo in mezzo, di fatto Lyanco sarebbe sempre di più in lista partenti. Il Bologna continua a essere in lizza per il brasiliano che riabbraccerebbe Mihajlovic, ma c’è ancora distanza economica col Torino. Lyanco è ancora il primo obiettivo della dirigenza e si attende che il Toro abbassi le sue pretese economiche. Sul centrale granata anche lo Sporting Lisbona ma la presenza di Mihajlovic a Bologna potrebbe fare la differenza sulla scelta di Lyanco.