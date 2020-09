Difesa Bologna – E se i rinforzi fossero Medel e Tomiyasu?

65 gol subiti, 52 fatti. Per parlare di Europa il Bologna dovrebbe probabilmente invertire questi dati. Concetto banale, ed è così, ma i numeri rappresentano sempre una porzione di realtà da non sottovalutare, anche se, come spesso citano i bravi, non dicono tutto. Sinisa Mihajlovic, oltre al fedelissimo De Silvestri, ha chiesto una prima punta e un difensore centrale, evidentemente per provare a migliorare questi numeri che disegnano un Bologna in grado di offendere, di segnare, ma anche di sprecare, e incapace di mantenere inviolata la propria porta (33 partite di campionato consecutive con gol preso).

