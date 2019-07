Dall’Inghilterra: Bologna su Sturridge, ma l’ingaggio è alto

Anche dall’Inghilterra arrivano conferme sul fatto che il Bologna di Walter Sabatini stia seguendo le tracce di Daniel Sturridge, attaccante svincolato dal Liverpool.

Sulla punta ci sono le offerte di Rangers, Aston Villa e Leicester, ma dall’Italia, secondo le fonti inglesi, si sarebbe mosso il Bologna. Il club rossoblù avrebbe sondato la disponibilità di Sturridge a sbarcare in Italia, anche se chiaramente le sue cifre di ingaggio sono totalmente fuori portata. Per il Daily Express, Sturridge potrebbe muoversi verso l’Italia solo a fronte di un ingaggio simile a quello che percepiva a Liverpool, e il tabloid lo quantifica in 120mila sterline a settimana, ovvero circa 7 milioni di euro l’anno. Con questi parametri di riferimento la pista appare quanto mai improbabile.