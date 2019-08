Carlino – Falcinelli non è ancora convinto di lasciare Bologna

Il Bologna ha appena acquistato Gary Medel, ma il mercato non è ancora chiuso. Di certo, non quello in uscita. Il Bologna sta infatti lavorando senza sosta alla cessione degli esuberi. Oltre a Paz, come riporta il “Carlino”, c’è infatti da sistemare anche e soprattutto Diego Falcinelli. L’attaccante è disposto a lasciare i rossoblu, ma solo ed esclusivamente alle sue condizioni.

Falcinelli aspetta ancora una chiamata dalla Serie A: il ragazzo vuole infatti rimanere nella massima serie. Per il momento sono arrivate solo offerte dalla B per il numero 11: su tutte Frosinone e Crotone – che lo riprenderebbe volentieri – ma negli ultimi giorni si è inserito anche il Perugia. Falcinelli è senz’altro in uscita, ma questa grana rischia di pesare al Bologna fino alle ultime ore di lunedì 2 settembre – giorno di chiusura di questa sessione estiva di mercato.