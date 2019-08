UFFICIALE – Bologna, ecco Medel dal Besiktas

Dopo qualche giorno di trattative, il Bologna porta a casa Gary Medel. Il centrocampista cileno è arrivato ieri in città, dove ha sostenuto le visite mediche ed oggi ha firmato ufficialmente il suo nuovo contratto con la società rossoblu. Arriva a titolo definitivo dal Besiktas per circa 1,6 milioni di euro; in Emilia percepirà uno stipendio di 1,5 milioni annui più bonus per 3 stagioni. Medel potrebbe già esser convocato per il derby contro la Spal di domani sera.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Beşiktaş Jimnastik Kulübü il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Gary Medel a titolo definitivo”.