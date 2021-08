Calciomercato Bologna – Tomi per finanziare, ma si potrebbe anche restare così

Con la presentazione ufficiale e i primi allenamenti di Marko Arnautovic, si è chiusa la fase uno del mercato rossoblù come affermato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci. Non è una boutade, ma una verità. Sostituiti Palacio e Danilo con Arnautovic e Bonifazi, senza dimenticare l'arricchimento dell'attacco con Sydney Van Hooijdonk, ora il mercato in entrata dipenderà anche da quello in uscita. Vediamo come.