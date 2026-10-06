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Il 20 maggio 2024 e il 5 ottobre 2026

Era il 20 maggio 2024, Riccardo Calafiori siglava una sontuosa doppietta alla Juventus in una incredibile partita finita poi 3-3. Il 5 ottobre 2026, nello stesso stadio, l'attuale difensore dell'Arsenal è tornato in gol, stavolta con la maglia azzurra, ma sempre sotto l'Andrea Costa, a cui ha rivolto il primo sguardo dopo il momentaneo due a uno sulla Turchia. Una lacrimuccia sarà scesa a tutti, lui compreso. Riccardo Calafiori ha Bologna nel suo destino, quella città che lo ha rilanciato al grande calcio e quella città che è stata teatro della sua prima marcatura in maglia azzurra. 'Era scritto' ha detto lui a fine partita, mentre i tifosi rossoblù riportano la mente a un Bologna da Champions.

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