Bologna-Skov Olsen, si attende una risposta in 24 ore

Il Bologna e Skov Olsen arriveranno a breve alla stretta finale.

Il club rossoblù attende le valutazioni dell’attaccante danese, ma non aspetterà all’infinito. La dirigenza preme per una risposta nelle prossime 24-48 ore, in modo tale da poter imbastire strategie future verso la fine del ritiro di Castelrotto e in prossimità di quello austriaco. Qui in Trentino sono presenti l’amministratore delegato Fenucci e il direttore sportivo Bigon, entrambi dovrebbero scendere martedì, potrebbe salire Sabatini a dare il cambio, ed entro quel giorno il Bologna conta di sapere quale sarà stata la decisione della punta del Nordsjelland.