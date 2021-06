Bologna, sarà mercato interessante: e sulle cessioni…

Archiviata la permanenza di Sinisa Mihajlovic, in questi giorni ci sono le voci di Portico su cosa si siano detti l’altro giorno a Casteldebole – io resto su un ammonimento del club sulle uscite pubbliche di Sinisa – è tempo di parlare di mercato. Non entro nei rumors letti in questi giorni, il serbo si sarebbe presentato con l’idea di andarsene, poi convinto dal Bologna, meglio parlare del mercato che sarà. E’ nell’aria una mezza rivoluzione a Bologna e tra esuberi e mercato in entrata sono due le priorità: attaccante e difensore centrale.