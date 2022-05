Bologna, riparti dall’ossatura centrale, ma serve sintonia tra Sartori e Miha

Giovanni Sartori deve ancora essere presentato, ma credo abbia ben chiara l'ossatura portante dell'attuale Bologna. La base c'è, al netto di qualche plusvalenza, il riferimento è a Hickey e Svanberg, per motivi diversi, mentre tutti gli altri dovrebbero restare: Medel è perno della difesa a tre, Dominguez è perno del centrocampo e Arnautovic è perno dell'attacco. Ecco, si riparta da questi tre elementi che sono in grado di mettere in campo tecnica, carattere e leadership. Ma se sui primi due ci sono meno dubbi, Medel ha appena rinnovato e Dominguez andrà al Mondiale, cederlo prima sarebbe folle, su Arnautovic potrebbe muoversi il mercato.