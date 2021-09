Bologna – Miha ti fa rendere per il tuo valore: la parte sinistra dista 20 milioni

Si parla molto nell'ultimo anno del rendimento di Sinisa Mihajlovic al Bologna. C'è chi lo accusa di parlare troppo - in effetti in questi mesi sul mercato si è esposto fuori dalle righe - c'è chi lo accusa di aver trascurato la fase difensiva, c'è chi lo accusa di aver fatto rendere il Bologna sotto le sue possibilità e c'è chi lo accusa di aver messo in difficoltà il club prendendosi qualche giorno in attesa di una chiamata da una big. Alcune critiche sono legittime, anzi nella sostanza corrette, ma alla fine un allenatore per cosa lo si dovrebbe giudicare? Per come fa rendere la squadra. Prendendo i numeri, Sinisa Mihajlovic ha fatto rendere il Bologna in linea al valore della rosa. Può risultare antipatico o simpatico, ma i valori globali della squadra vengono rispecchiati, punto più o punto meno, dalla posizione di classifica finale.