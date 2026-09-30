Esperienza, trofei e duttilità: ecco perché Darmian può essere un colpo perfetto per Palladino

Martin Shira

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Il palmarès

La qualità, l’esperienza e il possibile impatto del colpo Darmian dal mercato degli svincolati, forse, stanno passando troppo sotto silenzio. Dopo l’infortunio rimediato da Holm in nazionale, il Bologna ha rivolto le proprie attenzioni a Matteo Darmian. L’ex Inter ha già iniziato ad allenarsi con i rossoblù, che ne valuteranno le condizioni fisiche prima di procedere con l’eventuale tesseramento. Con un possibile accordo fino a giugno 2027.

Ma veniamo a noi: Darmian è quello giusto? Per esperienza e caratteristiche, la risposta è . Parliamo di un calciatore che vanta un palmarès di 13 trofei: tre scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane con l’Inter; una FA Cup, una Coppa di Lega, una Community Shield e un’Europa League con il Manchester United. Darmian aggiungerebbe allo spogliatoio del Bologna un bagaglio di esperienza internazionale di altissimo livello.

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Nella rosa rossoblù, per fare un paragone, un altro giocatore dal palmarès importante è Federico Bernardeschi, vincitore di tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane con la Juventus, oltre all’Europeo conquistato con la Nazionale.

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