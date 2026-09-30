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Il palmarès

La qualità, l’esperienza e il possibile impatto del colpo Darmian dal mercato degli svincolati, forse, stanno passando troppo sotto silenzio. Dopo l’infortunio rimediato da Holm in nazionale, il Bologna ha rivolto le proprie attenzioni a Matteo Darmian. L’ex Inter ha già iniziato ad allenarsi con i rossoblù, che ne valuteranno le condizioni fisiche prima di procedere con l’eventuale tesseramento. Con un possibile accordo fino a giugno 2027.

Ma veniamo a noi: Darmian è quello giusto? Per esperienza e caratteristiche, la risposta è sì. Parliamo di un calciatore che vanta un palmarès di 13 trofei: tre scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane con l’Inter; una FA Cup, una Coppa di Lega, una Community Shield e un’Europa League con il Manchester United. Darmian aggiungerebbe allo spogliatoio del Bologna un bagaglio di esperienza internazionale di altissimo livello.

Nella rosa rossoblù, per fare un paragone, un altro giocatore dal palmarès importante è Federico Bernardeschi, vincitore di tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane con la Juventus, oltre all’Europeo conquistato con la Nazionale.

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