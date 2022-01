Bologna, cosa stai facendo?

Non sono mai stato colpito da 'mercatite'. Il calciomercato mi piace molto, così come indagare, trovare piste, ma non ho mai preteso che il Bologna comprasse il nuovo messia del calcio svenandosi. D'altronde per fare salvezze tranquille siamo quasi sempre andati bene così. Ora, però, l'obiettivo è la parte sinistra: tradotto vuol dire fare una cinquantina di punti, cioè ripetere, più o meno, i 27 dell'andata. Ecco, a fronte di tutto questo come è possibile che il Bologna abbia dovuto arginare qualche problema di organico schierando Nicolas Viola, arrivato svincolato e totalmente fuori forma (non è colpa sua) e Diego Falcinelli, emarginato per i primi cinque mesi di campionato e rispolverato nelle ultime due partite? A me sembra oggettivamente strano.