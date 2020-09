Bigon: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Supryaga? La Dinamo ha la nostra offerta”

La presentazione di Lorenzo De Silvestri è stata anche l’occasione per fare il punto sul mercato del Bologna con il diesse Riccardo Bigon. Da Supryaga a Santander, passando per gli esuberi e finendo con il difensore centrale. Il punto del dirigente rossoblù, si inizia con l’attaccante ucraino:

“La situazione è chiara, la Dinamo ha la nostra proposta da un mese e stanno ragionando sulla possibilità di dare concretezza alla trattativa – ha affermato – Va tutto contestualizzato, stiamo parlando di un ragazzo del 2000 che ha fatto cose importanti in patria e rientrerebbe dentro al progetto del Bologna fatto di investimenti su giocatori giovani che possono diventare elementi importanti del futuro. Parliamo comunque di un ragazzo di prospettiva e proprio per questo anche la parte economica deve essere commisurata alla parte tecnica. Se questo si incastrerà faremo l’operazione, se invece il proprietario del ragazzo darà un valore per noi elevato non la faremo”.