Arnautovic ad ogni Costa

Sinisa Mihajlovic avrebbe detto no a Diego Costa. Notizia vera o fake news? Più la seconda. Il giocatore è stato proposto al Bologna, che però ha deciso in toto, cioè in tutte le sue componenti, di bocciarlo. Sembra una pazzia leggere di un club di media fascia dire di no ad uno dei più forti attaccanti della recente storia europea, ma è necessario contestualizzare bene la situazione per evitare una sanguinosa nuova telenovela oltre a quella Marko Arnautovic.