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La peggiore delle tre

Alla fine il punto è arrivato con la peggiore prestazione delle tre fin qui giocate. Il calcio è questo. Va affermato quando si perde, ma soprattutto ribadito quando si cava il ragno dal buco al 90', rischiando di capitolare più volte. Al posto del Sassuolo oggi saremmo decisamente arrabbiati per lo spreco, per la serie di contropiedi cestinati, per l'occasione lasciata sfuggire. Gli episodi sono spesso la risposta a ogni logica smarrita di uno sport in cui, a volte, regna il caos. Con quello, il Bologna l'ha pareggiata, togliendo ogni schema plausibile dalla partita, inserendo due punte e sperando di non prendere il terzo quando il centrocampo non c'era più. Alla fine, aver riempito l'area è stata la mossa vincente di Tedesco che ha trovato la zampata di Dovbyk, ma sul resto rimane il senso di incompiutezza di una squadra depauperata dal mercato e spolpata della sua ossatura centrale. Priva, dunque, della qualità necessaria per rimanere lassù. Ma d'altronde è stata la stessa società ad affermare che la qualificazione in Champions non era nei piani e che in questa stagione ci si può accontentare della parte sinistra e di un calcio divertente.

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