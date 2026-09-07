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Difesa sotto la lente

Queste le parole di Pepè Anaclerio ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"Non potevamo sapere che Helland è rimasto fuori dalla gara perchè aveva un problemino fisico. Poi magari non avrebbe giocato lo stesso anche se fosse stato fisicamente a posto. Questo da spettatori esterni non lo possiamo sapere. La fase difensiva del Bologna contro il Sassuolo ha fatto davvero male, lasciando praterie ai giocatori di Aquilani. Menomale che i due attaccanti hanno rimesso a posto la gara. Il punto preso nei minuti finali, con lo stadio che protesta contro l'arbitro, Joey Saputo che protesta e applaude ironicamente il direttore di gara, fa bene allo spirito e al morale. Ecco questa adrenalina servirà eccome per le prossime partite"

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