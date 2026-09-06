I voti del pareggio con i neroverdi
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Skorupski 6
Forse gli manca di un po' di reattività sulla conclusione di Doig, poi nella ripresa fa due parate a tenere in vita il Bologna.
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